Djordjevic: "Bologna di nuovo sulla mappa, vincitori anche nel 2020"

Intervistato da Tuttosport, coach Djordjevic ha spiegato il successo dello scudetto vinto dalla Virtus Bologna: “Tutto frutto del duro lavoro svolto in precedenza. Il mio obiettivo è sempre tarato sul raggiungimento del massimo risultato. Era difficile pronosticare un 10­0 ma ci credevo, volevo la vittoria così come la volevano i miei ragazzi. Ci aspettavamo un epilogo simile? Sì, anche se era impossibile prevederlo in anticipo con queste proporzioni. Bologna è una piazza esigente che viveva nel passato, per 20 anni è sparita dalla cartina europea. Ho dovuto tirare una riga spingendola a guardare avanti perché il basket è cambiato. Il mio staff, i giocatori e i tifosi l’abbiamo rimessa nella mappa, l’altra sera erano 2500 ma sembravano 25mila”.

Una annata non semplice ma alla fine vincente: “Abbiamo raggiunto la finale con il miglior stato di forma possibile, un presupposto che ci è mancato in stagione. E non dimentichiamo che comunque nei playoff abbiamo dovuto rinunciare a Tessitori. Si parlava di Pajola ma bisogna ricordare che per tre mesi abbiamo dovuto giocare senza di lui per vari infortuni, a cominciare dai problemi al piede. E tra Covid e malanni vari strada facendo siamo stati privi di Markovic, di Hunter, di Weems, di Belinelli. Vi sembra poco?”.

Djordjevic ha però un rimpianto legato al Covid: “Posso dire che lo scudetto è figlio di un lavoro di due anni. A volte ci si dimentica che anche la passata stagione avremmo potuto vincere, ci siamo fermati quando eravamo primi in classifica, con l’entusiasmo del pubblico e della piazza a sostenerci. Sono sicuro che avremmo vinto anche nel 2020 e lo dico senza presunzione. Ho sempre grande fiducia nei gruppi che costruisco e quello dell’anno scorso così come quello attuale mi hanno trasmesso un solido feeling. Quel che è arrivato sul campo, ce lo siamo guadagnati”.

Ultime battute sul futuro: “La prossima settimana mi incontrerò con la società ma credo sia evidente l’ottimo risultato ottenuto”.

OMNISPORT | 13-06-2021 14:22