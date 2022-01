Doncic-Embiid, altra notte da mvp. Gallinari trascina Atlanta

24-01-2022 09:03

Lo spettacolo fa tappa a Dallas. All’American Airlines Center un super Luka Doncic lancia i Mavericks fermando la corsa dei Memphis Grizzlies di Ja Morant, altro candidato al titolo di mvp della stagione.

Per Dallas è l’undicesimo successo nelle ultime 13 partite, vittoria mai in discussione grazie allo show dello sloveno, che sfiora la tripla doppia con 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Non è da meno Morant con 35 punti, 13 rimbalzi, 6 assist, ma anche ben 7 palle perse che dentano come la seconda scelta del Draft 2019 debba ancora fare uno step di crescita.

Per Memphis terzo ko nelle ultime cinque partite. Tra gli altri risultati, vince a fatica Golden State e colpo dei Sixers a San Antonio grazie al solito Joel Embiid che realizza 38 punti e 12 rimbalzi in 32 minuti con 16/32 al tiro.

Vince anche Atlanta, che continua la risalita: a Charlotte super Trae Young con 30 punti, ma è ottimo anche l’impatto dalla panchina di Danilo Gallinari che in 22 minuti realizza 10 punti, 7 rimbalzi e 3 assist con un paio di triple a referto.

I risultati della notaùte:

Orlando Magic-Chicago Bulls 114-95

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 105-114

Miami Heat-Los Angeles Lakers 113-107

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 91-113

San Antonio Spurs-Philadelphia Sixers 109-115

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 104-91

Denver Nuggets-Detroit Pistons 107-111

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 136-125

Golden State Warriors-Utah Jazz 94-92

New York Knicks-Los Angeles Clippers 110-102

