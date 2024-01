Dopo gli Australian Open Sinner non si ferma, ecco dove giocherà nei prossimi tornei

Tutti gli appuntamenti dell'altoatesino dopo il trionfo a Melbourne: si comincia già il 5 febbraio. Niente Doha e Dubai, priorità a Master 1000 e Slam

29-01-2024 10:13

La Sinner-mania ha contagiato l’Italia. Se già dopo la vittoria della Davis il paese era pazzo di questo ragazzone dai ricci biondi, che parla tante lingue (anche meglio dell’italiano), ora dopo l’impresa agli Australian Open la febbre è salita a 40. Numeri record per i dati d’ascolto di Discovery, sommando le varie piattaforme dove la finale è stata trasmessa in diretta (o in differita in chiaro, visto che ieri pomeriggio è andata in onda anche su Tv9) ma nessuno è sazio. C’è ancora voglia di vedere le sue volèe e i suoi lungolinea brucianti. Ecco quando sarà possibile rivedere in campo Sinner.

Sinner torna già a febbraio con due tornei Atp

Non si ferma l’altoatesino dopo l’impresa a Melbourne. Se è vero che quest’anno giocherà principalmente tornei di prima fascia (Slam e 1000) e sporadicamente sarà in campo in tornei 250 e 500, salvo sorprese dell’ultim’ora Sinner è iscritto in due appuntamenti che si disputeranno a livello indoor nel mese di febbraio.

Secondo il programma ufficializzato dall’ATP Sinner giocherà il 250 di Marsiglia (dal 5 all’11 febbraio), motivo per il quale dovrebbe saltare anche l’apparizione al Festival di Sanremo. Nell’entry list anche Hurcakz, detentore del titolo, Murray, Dimitrov e Musetti.

Per Sinner dopo Marsiglia ci sarà l’Atp 500 di Rotterdam

Successivamente il 500 di Rotterdam (dal 12 al 18 febbraio), che lo vide finalista lo scorso anno, battuto in tre set da Medvedev. Sarà l’occasione per la reciproca rivincita col russo, testa di serie n.1, in tabellone anche Rublev e Rune.

Niente Doha e Dubai per Sinner

Sinner salterà invece a piè pari i tornei di Doha e Dubai. Jannik dopo la parentesi indoor si concederà qualche settimana solo di allenamenti che saranno fondamentali per i due 1000 americani del mese di marzo, quelli che si giocheranno a Indian Wells e a Miami, due tornei prestigiosi e di livello altissimo nei quali, tra l’altro, l’azzurro ha tanti punti da difendere. Sul cemento americano, Sinner raggiunse prima le semifinali in California e poi la finale in Florida, dove batté Alcaraz prima di arrendersi a Medvedev.