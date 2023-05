Dopo l'1-1 tra Brighton-Manchester City, è tempo di United-Chelsea

Red Devils basta un punto per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League

25-05-2023 11:02

Uno pareggio tra due squadre già certe dei loro traguardi: il Brighton and Hove Albion dello storico raggiungimento di un piazzamento per una competizione internazionale – ovvero l’Europa League, attraversao il sesto posto – e il Manchester City, già sicuro del titolo di campione d’Inghilterra. All’AmEx Stadium, finisce 1-1 tra Roberto De Zerbi e Pep Guardiola, che nella conferenza di presentazione, aveva riempito di complimenti il collega italiano (“allenatore unico, tra i più influenti”). Vantaggio City al 26′ in contropiede giostrato da Haaland, abile a smarcare Foden a porta vuota: il gol è un gioco da ragazzi. Il pareggio dei Seagulls arriva al 38′ con uno spettacolare destro dalla distanza di Enciso con palla sotto l’incrocio dei pali, imparabile per Ederson.

Brighton e Manchester City erano impegnati a recuperare il mach della trenatduesima giornata, rinviata a suo tempo per gli impegni in FA Cup. Stesso dicasi per la gara tra Manchester United (finalista insieme al City) e Chelasea, che si affronteranno questa sera, giovedì 25 maggio, all’Old Trafford con fischio d’inizio alle 21 ore italiane. Una partita di fondamentale importanza per i Red Devils (attualmente a 69 punti) di mister Erik ten Hag, a cui basterà un pari per blindare, a 90′ dal termine del campionato, il proprio piazzamento nella prossima edizione della Champions League a discapito del Liverpool (66) a cui non è bastato il disperato tentativo di rimonta in classifica attuato negli ultimi turni di Premier League. Chelsea, invece, ormai clamorosamente fuori da tutto da settimane.