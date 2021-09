Dumoulin investito in allenamento: polso fratturato, stagione finita

Tom Dumoulin, re del Giro d’Italia 2017, si era messo al collo l’argento olimpico della cronometro il 28 luglio scorso, battuto solo dal compagno di squadra alla Jumbo Visma Primoz Roglic sul circuito del Fuji, in Giappone.

Insieme a Ganna, Van Aert, Kung, Evenepoel e Dennis avrebbe duellato per la cronometro mondiale di Bruges, Belgio, domenica 19 settembre. Invece purtroppo Tom Dumoulin non ci sarà. La stagione del 30enne olandese, che avrebbe dovuto partecipare anche al Lombardia del 9 ottobre, si è chiusa in anticipo a causa di un incidente in allenamento in cui ha riportato la frattura del polso destro.

Proprio ieri Tom si stava allenando nelle Ardenne (in vista di un evento dedicato a lui il 3 ottobre) ma è stato investito da un’auto che stava svoltando: prima il rimbalzo sul cofano della vettura, poi l’impatto con l’asfalto fatale per il polso. “Sono davvero deluso – ha detto Dumoulin, iridato contro il tempo nel 2017 – perché la mia stagione è finita. Un peccato perché ero finalmente tornato ad essere competitivo. Ero certo di poter correre un altro mese molto bene, pure in questo allenamento mi sentivo forte”. Per lui in vista un intervento chirurgico a Maastricht per la riduzione della frattura.

OMNISPORT | 10-09-2021 13:04