Dybala, indizio sul rinnovo ad Alexander Zverev

Se non un indizio, qualcosa che gli somiglia veramente tanto. La sensazione che il futuro di Paulo Dybala sia sempre più legato ai colori della Juventus prende sempre più corpo in attesa del proverbiale nero su bianco che ufficializzi il prolungamento di contratto della ‘Joya’ argentina il cui accordo con la Vecchia Signora, alle condizioni attuali, scade tra poco più di sette mesi.

E per una fumata bianca che si avvicina sempre di più, un’indiretta ma importante conferma è arrivata dal diretto interessato nel corso dell’ATP Finals di tennis, svoltesi a Torino, dove il numero 10 juventino ha incontrato il vincitore Alexander Zverev.

Durante il colloquio con il tennista tedesco, alla domanda “Ti trovo qui a Torino fra 5 anni?”, l’attaccante albiceleste ha risposto in maniera tutt’altro che banale:

“Forse… Lo spero. Se vieni a Torino nei prossimi cinque anni mi trovi”.

Intercettato poi dai microfoni di ‘Sky Sport’, Dybala ha confermato il suo reintegro in gruppo a partire da lunedì con la speranza di salire sull’aereo che condurrà i bianconeri a Londra in vista della sfida di Champions League con il Chelsea.

Nel caso in cui non dovesse recuperare contro i Blues, il mirino si sposta inevitabilmente sul big match di sabato contro l’Atalanta. Classifica alla mano, un vero e proprio spareggio in chiave quarto posto.

