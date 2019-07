Dybala-Juventus, decisione a sorpresa per convincere Sarri

Paulo Dybala vuole restare alla Juventus, ed è pronto a tutto per convincere Maurizio Sarri a puntare su di lui nella prossima stagione. L’attaccante argentino, reduce da un anno molto negativo in bianconero, ha deciso che rientrerà prima dalle vacanze, prolungate rispetto ai compagni a causa della Coppa America, per mettersi subito a disposizione e inserirsi nei negli schemi offensivi del mister toscano. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La Joya rientrerà a Torino probabilmente già giovedì primo agosto e non lunedì 5 come pattuito: si presenterà alla Continassa per svolgere visite mediche e test atletici e poi si metterà agli ordini di Sarri. Il giocatore, riporta la rosea, ha già ricominciato a lavorare in palestra seguendo il programma che gli è stato preparato dal nuovo staff, e ha ribadito agli uomini di mercato bianconeri il suo desiderio di restare a Torino e a mettersi in gioco.

Ma la Juventus sta valutando proprio in queste ore le offerte arrivate sul suo tavolo dall’estero: interessato al giocatore è in primis il Tottenham, che sarebbe pronto a investire 90 milioni di euro per averlo. Ma la Vecchia Signora ne chiede almeno 100 e l’albiceleste vuole un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagioni. Alla finestra restano Manchester United (possibile uno scambio con Pogba o Lukaku) e il Paris Saint Germain.

Niente Inter invece: secondo Sky il giocatore ha chiuso a una possibile permanenza in serie A nel caso di un addio ai campioni d’Italia.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 13:32