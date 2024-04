Sarri può tornare in Premier League: se lo contendono Newcastle e West Ham

L’ex tecnico della Lazio corteggiato dalle squadre inglesi: dopo gli Hammers anche i Magpies si sarebbero fatti avanti per averlo in panchina la prossima stagione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Maurizio Sarri potrebbe tornare in Premier League nella prossima stagione: il tecnico toscano è corteggiato infatti sia dal Newcastle che dal West Ham.

Ipotesi Premier per Sarri: lo vuole il Newcastle

La prossima stagione potrebbe essere quella del ritorno di Maurizio Sarri in Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il tecnico toscano avrebbe ricevuto una importante offerta dal Newcastle: la società inglese di proprietà del fondo saudita Pif sarebbe interessata a cambiare guida tecnica e a separarsi dall’attuale allenatore Eddie Howe. I Magpies sono attualmente al 7° posto nella Premier, con un punto di ritardo dal Manchester United, sesto, e a -7 dal 5° posto occupato dal Tottenham.

Premier: anche il West Ham segue Sarri

Per Sarri si tratterebbe della seconda proposta dalla Premier League in pochi giorni. Quando Julen Lopetegui sembrava a un passo dal Milan, infatti, il West Ham aveva contattato Sarri per sostituire il tecnico spagnolo. Ora che la pista rossonera per Lopetegui pare essersi raffreddata, però, è probabile che il club londinese torni alla carica per rinnovare il contratto del suo allenatore.

Sarri e l’esperienza in Premier al Chelsea

Se dovesse accettare la proposta del Newcastle Sarri tornerebbe dunque in Premier League 6 stagioni dopo l’esperienza sulla panchina del Chelsea. Dopo il 2° posto e il record di punti col Napoli nel 2017/18, Sarri lasciò la serie A per approdare ai Blues, condotti alla conquista dell’Europa League e alla qualificazione alla Champions League grazie al 3° posto in Premier.