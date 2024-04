Milan a Sarri la prossima stagione: dalla Russia l’indiscrezione sul post-Pioli

Secondo la stampa di Mosca l’ex tecnico della Lazio avrebbe rifiutato la proposta dello Spartak perché potrebbe sedere sulla panchina rossonera

Maurizio Sarri siederà sulla panchina del Milan la prossima stagione: è questo lo scenario descritto dalla stampa russa, secondo cui l’ex allenatore della Lazio avrebbe rifiutato un’offerta dello Spartak Mosca perché vicino all’accordo con il club rossonero.

Sarri e il no alla proposta dello Spartak Mosca

La Russia chiama, ma Maurizio Sarri dice no: c’è un top club italiano che lo attende. Questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista russo Maxim Nikitin parlando della prossima guida tecnica dello Spartak Mosca: il club della capitale russa avrebbe individuato nell’ex tecnico della Lazio l’uomo a cui affidarsi dopo i risultati altalenanti raccolti dallo spagnolo Guillermo Abascal. Sarri, però, avrebbe rifiutato la proposta dello Spartak perché vicino a chiudere la trattativa con una squadra italiana.

Sarri in trattativa col Molan per il post-Pioli

Il club in questione, ha poi aggiunto Nikitin, sarebbe il Milan, destinato a separarsi da Stefano Pioli al termine della stagione. La prospettiva di poter sedere sulla panchina rossonera avrebbe indotto Sarri a rifiutare la ricca offerta del club russo: l’idea di competere per la vittoria dello scudetto con i rossoneri rappresenterebbe una motivazione più che sufficiente per l’allenatore toscano.

Milan, tifosi divisi sull’arrivo di Sarri

Il nome di Sarri accostato al Milan ha generato reazioni ambivalenti tra i tifosi rossoneri sui social network. “Non mi dispiacerebbe affatto se non fosse che Sarri ha già 65 anni e che disse che la Lazio sarebbe stata la sua ultima squadra. Non so se abbia le giuste motivazioni”, il commento di Angel su X. “Aiuto, speriamo di no”, aggiunge Claudio. All’opposto il commento di Tuchelismo: “Speriamo, abbiamo i giocatori giusti per lui”. “Dico da tempo che Sarri meriterebbe una chance al Milan”, scrive IlJoviciano, altro tifoso rossonero.