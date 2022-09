Dybala può sorridere, resta in ritiro con l’Argentina

20-09-2022 12:41

Dopo la paura di domenica scorsa, quando non ha preso parte al match con l’Atalanta per un risentimento al flessore sinistro nel corso del riscaldamento, Paulo Dybala sembra poter tirare un sospiro di sollievo.

Il giocatore convocato dalla Nazionale Argentina in vista degli impegni amichevoli con Honduras e Jamaica, al momento si tiene stretta la maglia dell’albiceleste visto che anche i medici argentini hanno confermato la prima diagnosi (ovvero nessuna lesione).

La Joya resta, dunque a Miami come “sorvegliato speciale” e nel frattempo sorride e pubblica una foto sui social in cui in sella ad una cyclette lavora per poter essere tra le scelte del ct Scaloni.