F1, è divorzio tra la McLaren e Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo e la McLaren si separano. A poche ore dal via del weekend del GP del Belgio, che segna la ripresa del Mondiale 2022 di Formula 1 dopo la pausa estiva, il pilota australiano ha annunciato l’interruzione del rapporto con la scuderia inglese con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto triennale firmato nel 2020.

L’ex pilota della Red Bull era approdato a Woking dopo un biennio sotto le aspettative alla Renault, ma neppure in McLaren è riuscito ad offrire un rendimento all’altezza.

Lontani i tempi d’oro di Milton Keynes (sette successi e tre pole in cinque anni, tra il 2014 e il 2018), Ricciardo è finito sistematicamente alle spalle del compagno di scuderia Lando Norris, tanto nella classifica finale del Mondiale 2021, chiuso solo all’8° posto con 115 punti (contro i 160 di Norris), quanto in quasi tutti i Gran Premi del primo scorcio dell’attuale stagione, peraltro finora deludente anche per lo stesso Norris.

Per Ricciardo un solo acuto, il trionfo a Monza nel 2021, unico podio in un anno e mezzo, contro i cinque, ma senza successi, del compagno di squadra. L’australiano si candida quindi a diventare un protagonista del mercato piloti, con Haas e Alpine come possibili nuovi approdi.