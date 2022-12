E' finale per Conegliano al Mondiale per Club

17-12-2022 16:31

Non c’è partita tra Conegliano e le brasiliane del Gerdau Mins, sconfitte 25-12, 25-17, 25-21: le campionesse italiane, nonché vice-campionesse continentali, hanno conquistato l’atto conclusivo della manifestazione iridata con una prova di forza, in particolare della schiacciatrice Alexa Gray e dell’opposto Isabelle Haak, a referto con 15 punti ciascuno; non hanno invece spiccato le Nazionali Pri Daroit e Kisy Nascimento, elementi di spicco sudamericane, a segno per 5 e 3 volte rispettivamente, mentre ha fatto il suo l’esperto centrale Thaisa (5).

Per la squadra allenata da Daniele Santarelli è la terza finale consecutiva, dopo quella vinta nel 2019 contro l’Eczacibasi Istanbul, e quella persa un anno fa contro il VakifBank Istanbul, diretto dall’italiano Guidetti, che quest’anno ha altresì a disposizione l’ex Paola Egonu. Domani le giocatrici di Conegliano, che ha già alzato un trofeo in stagione (la Supercoppa Italiana) e che ha perso contro la sola Scandicci in Serie A, affronteranno alle 14,00 una squadra turca, che sarà supportata dal tifo di Antalya: alle 18,00 si gioca il derby tra il VakifBank campione in carica a livello euro-mondiale e l’Eczacibasi, che schiera la serba Tijana Boskovic e che ha ceduto alle venete nel girone.

Questo il tabellino della partita:

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Gerdau Minas 3-0 (25-12; 25-17; 25-21)

Conegliano: Carraro n.e., Plummer n.e., Robinson-Cook 7, Squarcini n.e., De Kruijf 8, Gennari, Gray 15, Lubian 7, De Gennaro (L), Haak 15, Pericati, Furlan n.e., Wolosz 5, Fahr n.e., Bardaro (L) n.e. Allenatore: Santarelli

Minas: Gattaz 1, Yonkaira 2, Pri Daroit 6, Thaisa 8, Nyeme (L), Gambatto 1, Nascimento 4, Priscila 1, Larissa (L), Jackeline, Vicente da Silva 1, Mendes 1, Souza 6, Camile n.e. Allenatore: Negro