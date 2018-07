E' un Toro scatenato: Bremer

Il Torino ha prelevato dall'Atletico Mineiro il difensore Gleison Bremer.

Bremer è nato a Itapitanga (BRA) il 18 marzo 1997. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Desportivo Brasil e del San Paolo, viene acquistato nel 2017 dall'Atletico Mineiro con cui disputa 12 partite nella sua prima stagione da professionista. Nel 2018 invece arriva il suo primo gol nel massimo campionato brasiliano, nel quale colleziona 11 presenze.

"Ogni calciatore brasiliano sogna di venire a giocare in Europa e l’Italia è il massimo perché resta il campionato più duro, quello dove puoi imparare di più. Per questo voglio ringraziare il Toro e il Presidente Cairo: mi stanno dando una grande opportunità per la mia carriera, non vedo l’ora di raggiungere i miei nuovi compagni in ritiro per mettermi subito a disposizione. Grazie a tutti" ha detto il neo-granata.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 15:55