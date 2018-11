Ecco il primo colpo di Marotta per l'Inter

La firma non c’è ancora, forse domani o nei prossimi giorni. Le idee invece ci sono già. Beppe Marotta non è ancora un dirigente dell’Inter, mancano i dettagli, ma sta ragionando già in chiave nerazzurra e avrebbe pronto un colpo di benvenuto, da perfezionare a giugno, per rafforzare la squadra. A suggerire il nome dell’ex dg della Juventus a Zhang sarebbe stato Massimo Moratti: lo scrive il Corriere della Sera che parla dell’ex presidente nerazzurro come “Gran direttore d’orchestra del matrimonio Marotta-Inter è nei mesi passati” e il giovane presidente dell’Inter si è subito attivato strappando il sì all’uomo che ha costruito i successi bianconeri in questi anni. In Cina, dove Marotta domani si recherà per parlare con Zhang padre, il vero padrone del vapore e colui che caccia i soldi, verrà definito con esattezza il ruolo e le deleghe di Marotta. Jindong Zhang lo incontrerà nella sede di Nanchino,al 18° piano e parleranno di tutto. A partire dal mercato. A Zhang senior Marotta esporrà la sua idea: puntare su Milinkovic-Savic. Anche quando era alla Juventus il dg ha fatto di tutto per strappare il serbo a Lotito, ma la richiesta era eccessiva, oltre 110 milioni di euro.

QUANTO COSTA OGGI? – Il valore del giocatore però in questa stagione è calato e non di poco: il tuttocampista della Lazio non si sta ripetendo ai livelli dell’anno scorso e il presidente biancoceleste teme di poter perdere un affare. Marotta crede molto nel giocatore ed è convinto anche che sarebbe la pedina mancante nello scacchiere di Spalletti. Un giocatore che assieme a Brozovic, Nainggolan e Vecino potrebbe completare il reparto, assicurando dinamismo, classe, inventiva e gol. Con Lotito Marotta ha un canale preferenziale e intende sfruttarlo ora per l’Inter. Nel pacchetto potrebbe esserci anche uno scambio, con qualche giocatore che andrebbe alla Lazio assieme a un congruo conguaglio. Sarebbe il benvenuto più gradito dai tifosi dell’Inter.

SPORTEVAI | 19-11-2018 10:54