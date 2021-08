Ed Sheeran incluso nella rosa dell'Ipswich Town: avrà il numero 17

Non è una novità l’inserimento di un cantante nella rosa di una squadra di calcio. Ne sappiamo qualcosa anche noi, con Enrico Ruggeri e i dilettanti del Sona. E ne sanno qualcosa anche all’Ipswich Town, formazione di League One (terza serie inglese), del quale da qualche ora fa ufficialmente parte anche Ed Sheeran.

La popstar inglese, grande tifoso dell’Ipswich, è anche lo sponsor della squadra: nella parte anteriore della maglia compaiono infatti dei simboli riconducibili ai suoi album. Ed è per questo che il club ha deciso di omaggiarlo, inserendolo nella rosa della squadra e consegnandogli un numero: il 17, “anche se lui è abituato a essere il numero uno”.

“Quando l’Ipswich me l’ha detto pensavo che stessero scherzando, ma mi piace l’idea – ha detto Sheeran – Credo che disputeremo una grande stagione e sono onorato di farne parte. Spero che questa cosa del numero di maglia sia solo rituale, perché vorrei conquistare la promozione, e ciò non accadrà se ci sarò io in campo”.

Con ogni probabilità, in effetti, è un evento che non si verificherà. Dando un’occhiata alla rosa della prima squadra pubblicata dall’Ipswich Town sul proprio sito compaiono tutti i giocatori, compare anche l’ultimo acquisto Louie Barry, ma Sheeran no, non compare: si limiterà a fare il tifo, come sempre.

OMNISPORT | 07-08-2021 23:07