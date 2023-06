EF Education: Carapaz capitano di una squadra flessibile e dinamica

Selezionato anche Bettiol che punta a una vittoria di tappa dopo averla sfiorata a Mende nel 2022

27-06-2023 11:48

Una EF Education-EasyPost pronta a tutto. Questa è la squadra delineata dal general manager Jonathan Vaughters. “Il percorso del Tour – dichiara – quest’anno è ricco di incognite e variabili, a partire dal primo giorno a Bilbao, la squadra che abbiamo selezionato mi stuzzica molto perché è estremamente dinamica e ‘flessibile’. Le qualità di Carapaz sono ben note a tutti, in particolare la sua abilità tattica e la sua reattività. Correremo anche in suo supporto, ma con licenza di azzannare la corsa quando si presenta la giusta occasione. Abbiamo un uomo come Powless che l’anno scorso ha fatto più chilometri in fuga di chiunque altro, e dal quale mi aspetto uno step ulteriore. Abbiamo grandi cacciatori di tappe come Cort Nielsen e Uran… insomma, sulla carta un’ottima squadra e non vedo l’ora di vedere che piega prenderà la corsa e come, in questa piega, sapremo muoverci!”.

Gli otto uomini che da sabato parteciperanno al Tour de France sono Richard Carapaz, Neilson Powless, James Shaw, Andrey Amador, Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Magnus Cort Nielsen e Alberto Bettiol.

“La mia ambizione – afferma l’italiano – sarà quella di provare a vincere una tappa. Questo è sicuro, perché l’anno scorso ci sono andato vicinissimo a Mende. Ho lavorato molto duramente, ho modellato la mia stagione in modo tale da arrivare al Tour nella mia forma migliore: ho disputato prima il Giro d’Italia per essere più pronto qui. Voglio anche dimostrare ai tifosi italiani che sarò pronto per i Mondiali, che sono due settimane dopo Parigi. Il Tour de France è una corsa speciale, uno dei più grandi eventi sportivi del pianeta, per vincere una tappa devi dare il 100% e oltre: significa molto per un ciclista, per un tecnico, per ogni membro dello staff che lavora insieme per tre-quattro-cinque mesi”.