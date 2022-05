Eintracht-Rangers, incidenti tra le tifoserie a Siviglia

18-05-2022 20:51

Brutta anteprima per la finale dell’Europa League 2021-’22 tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers.

A Siviglia, teatro dell’ultimo atto della competizione che metterà in palio la qualificazione alla Champions League 2022-’23 con inserimento diretto nella prima fascia del sorteggio della fase a gironi, si sono infatti registrati scontri tra le tifoserie delle due squadre.

Secondo quanto riporta la stampa spagnola la polizia è stata costretta a intervenire per riportare la calma nelle vie della città.

Per l’Eintracht si tratta della terza finale della propria storia, la seconda in Europa League a 42 anni di distanza dalla vittoria ai rigori sui connazionali del Borussia Moenchengladbach al termine della doppia finale dell’allora Coppa Uefa, unico alloro internazionale del club. I Rangers invece tornano a giocare una finale 14 anni dopo la sconfitta, anche in quel caso in Coppa Uefa, contro lo Zenit.

OMNISPORT