Elia Viviani parteciperà alla Scheldeprijs

Elia Viviani parteciperà alla 109esima edizione della Scheldeprijs, classica per velocisti da Terneuzen a Schoten (194 km) in Belgio. Il ciclista della Cofidis, reduce da una brutta caduta alla ‘Attraverso alle Fiandre’, stringerà i denti e testerà la sua condizione fisica.

“Le botte migliorano. Ci provo e corro, poi avrò tempo per sistemare le cose con più calma in vista del Giro d’Italia”, sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Viviani dopo la gara in Belgio farà un break agonistico, per preparare al meglio il Giro d’Italia.

OMNISPORT | 05-04-2021 16:09