Elisa Di Francisca fissa la data del ritiro

Dopo due anni di stop dovuti alla maternità, Elisa Di Francisca è subito tornata protagonista delle pedane, conquistando l’oro nel fioretto individuale agli Europei di Düsseldorf.

Il Mondiale di Budapest sarà allora la prova generale in vista dell’Olimpiade di Tokyo che nel 2020 segnerà il ritiro dall’attività della schermitrice jesina.

Ad affermarlo è stata la stessa Di Francisca direttamente dall’Ungheria, a margine della visita all'ambasciata: "Quella di Tokyo sarà un'esperienza che vorrò vivere appieno e che vorrò far vivere insieme a me alle persone che amo, soprattutto mio figlio. Sarà per tutti noi un momento importante ed emozionante. Poi chiuderò con la scherma e penserò ad allargare la famiglia".



SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:17