Empoli, Andreazzoli: “Con il Venezia in emergenza”

15-01-2022 16:42

Contro il Venezia l’Empoli sarà in emergenza. E la partita vale doppio essendo una sfida …salvezza, come conferma il tecnico toscano Andreazzoli: “Io il discorso salvezza non lo abbandono, resta comunque il nostro obiettivo. I ragazzi sono stati molto bravi e la classifica che abbiamo non ce l’hanno regalata, ma va conquistata. Abbiamo seminato tanto, vogliamo raccogliere”.

Il Venezia, dopo il pesante capitombolo contro il Sassuolo, è avversario da prendere con le molle: “Purtroppo siamo in emergenza. Romagnoli sta bene, verrà convocato. Sulla sinistra abbiamo fuori Parisi e Marchizza. Potremmo anche presentarci con la difesa a tre”. Andreazzoli ammette: “Mi dispiace molto non avere tutti a disposizione. Poi c’è anche quella bella vetrina della partita in mezzo alla settimana che ci creerà qualche problema dal punto di vista degli uomini”.

