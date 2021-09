Empoli, Andreazzoli: "Meritavamo di andare in vantaggio nel primo tempo"

Dopo la sconfitta per 3-0 con la Sampdoria, il tecnico dell’Empoli Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa: “Nel primo tempo abbiamo giocato una partita di livello contro una squadra forte a livello individuale. La Samp ha tanta qualità in tutte le zone del campo. Chiaramente occorre concretizzare, perché il ritmo non può essere sempre alto. Quando cala, poi, esce la qualità degli avversari. Meritavamo di andare in vantaggio nel primo tempo, non è successo e la Samp ha imposto la sua qualità”.

Il bilancio inizia ad essere pesante: “Inseguiamo certe idee a volte non riusciamo a metterle in campo. Non dipende tanto dalla qualità dei calciatori, quanto dalla capacità degli avversari. Ha giocato la stessa difesa di Torino. Quagliarella è quasi un mio coetaneo, ma gioca ancora ad altissimo livello. Il nostro campionato non è quello contro la Samp ma con squadre comunque diverse da queste. C’è sempre comunque da mettere a posto equilibri e interpretazioni individuali. La serie A ha un certo tipo di richieste, ed è evidente che all’organizzazione occorre aggiungere anche la capacità di ciascuno di leggere le partite e contrapporsi”.

OMNISPORT | 19-09-2021 17:49