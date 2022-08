Empoli, Corsi: "Parisi non lo vogliamo cedere"

04-08-2022 16:48

Resta incerto in casa Empoli il destino di Parisi. il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi è stato chiaro: “Parisi? Non lo vogliamo cedere e stiamo lavorando per trovare una soluzione tutti assieme”.

Corsi sottolinea: “Ha ancora tre anni di contratto, con serenità discutiamo di un rinnovo giusto e meritato”, ha dichiarato Corsi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

