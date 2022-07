Empoli, non solo Satriano: sul mercato si punta un giovane della Juventus

05-07-2022 14:00

In casa Empoli si lavora per regalare al nuovo allenatore Paolo Zanetti una rosa competitiva, in grado di puntare nuovamente ad una salvezza tranquilla magari anche con un gioco di qualità. Prima di tutto si è pensato ai giovani, come da tradizione nella piazza toscana, e dopo l’interista Martin Satriano, attaccante, adesso l’obiettivo è Koni De Winter: duttile centrocampista (può essere utilizzato anche in difesa) nato nel 2002.

Su De Winter non c’è solo l’Empoli: va infatti battuta la concorrenza della Sampdoria, altra società che ha recentemente effettuato un sondaggio presso i bianconeri ma i toscani al momento sembrano essere in leggero vantaggio sul giocatore belga.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE