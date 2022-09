Empoli, Vicario premiato per aver ospitato una famiglia ucraina

19-09-2022 15:30

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli ed alla sua prima convocazione in nazionale maggiore, ha ricevuto al termine della conferenza stampa del CT Roberto Mancini un premio speciale: si tratta dell’onorificenza “Costruiamo gentilezza”, nato dalla collaborazione tra l’Ussi Toscana e l’Associazione ‘Cor et Amor’, per essersi dimostrato solidale con i profughi ucraini, consentendo così di accogliere una famiglia dello stato vittima dell’operazione militare speciale di tipo bellico perpetrata dalla Russia da oltre sei mesi. “Vi ringrazio e sono contento che la famiglia Ucraina che è da noi si stia sempre più integrando. Soprattutto il bambino, che ora sta andando a scuola e questo per fortuna riesce anche a distrarlo dalla tragedia che ha vissuto”, ha detto Vicario.