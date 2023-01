Empoli, Zanetti: "Lazio a tratti ingiocabile"

07-01-2023 15:32

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio valida per la 17° giornata di Serie A.

Lazio ed Empoli si scontrano per la 25° volta in Serie A: il bilancio è di 14 vittorie per i biancocelesti, a fronte delle quattro ottenute dagli azzurri. Completano il quadro sei pareggi, incluso quello maturato nella sfida più recente del 6 gennaio 2021 (3-3). Solo una volta hanno chiuso in equilibrio due match di fila nel torneo: tra aprile e novembre 2006.

Queste le parole di Zanetti:

“E’ quasi superfluo parlare della forza della Lazio. A tratti sono ingiocabili. Conosciamo bene l’idea di calcio del mister, inoltre hanno molti giocatori di talento. Noi dovremo essere bravi a non abbassarci troppi e portarci il pericolo in casa. Davanti hanno Immobile che attacca bene la profondità con i tempi giusti, a differenza di Beto nell’ultimo match che ha caratteristiche diverse. Dovremo quindi lavorare di reparto per risolvere il problema. A centrocampo abbiamo qualche problema, visto che Henderson e Bandinelli hanno pochi minuti nelle gambe. Inoltre, mancheranno Akpa e Haas. Caputo? Gioca e fa giocare bene gli altri. Abbiamo più potenziale rispetto a prima, ovviamente. Domani servirà cinismo quando offriranno degli spazi e opportunità”.