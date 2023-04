Empoli, Zanetti plaude la difesa: "Chiuso gli spazi a chi era reduce da un'impresa"

Il tecnico veneto a un passo dalla salvezza: "Prima parte di campionato straordinaria, un onore allenare qui".

07-04-2023 23:45

Dice ancora una volta bene il Meazza a Paolo Zanetti, che ha mantenuto imbattuto la porta empolese per la seconda volta stagionale: “Siamo venuti qui con umiltà, abbiamo difeso alla grande: il Milan negli spazi è devastante. L’Empoli porta a casa un punto di importanza vitale per la salvezza, l’obiettivo è a un passo per il grande margine costruito a inizio campionato. Allenare l’Empoli è un onore, la società è esigente per i grandi allenatori che ha allevato; Baldanzi, Fazzini, Parisi e Vicario sono pronti per le grandi, hanno nel loro DNA quel qualcosa in più. In Italia è però un attimo bruciare i giovani, il merito è del Settore Giovanile che fa trovare pronti i ragazzi per giocare in Serie A”.