Endrick: "Felice di andare al Real Madrid"

29-12-2022 16:31

Marca ha raccolto le prime dichiarazioni come giocatore della ‘Casa Blanca’ di Endrick, attaccante 16enne mess sotto contratto a partire dal 2024, allorché avrà l’anagrafe da maggiorenne: “Sono molto felice, ringrazio Dio e tengo i piedi per terra. Comincerò a sostenere il Real Madrid da lontano, sono una squadra molto grande. Vinicius mi ha dato il suo benvenuto con i messaggi, mi ha dato suggerimenti non solo calcistici; Cristiano Ronaldo era il mio idolo: ho fatto la scelta giusta. Ancelotti mi ha spiegato l’ambiente, con lui e i brasiliani faremo belle cose dal 2024”.

Nonostante la giovane età, Endrick ha messo la sua firma nel finale vittorioso di annata del ‘Verdao’, Campione del Brasile.