Eriksen e il futuro: "Ho una mezza idea ma non ho deciso. Brentford? Potrei restare"

21-05-2022 16:33

Christian Eriksen ha dichiarato di “avere un’idea” sul suo futuro, ma di non aver ancora preso una decisione in seguito all’interesse del Manchester United e del suo ex club Tottenham.

Eriksen ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava con la Danimarca contro la Finlandia a Euro 2020 lo scorso luglio ed è stato riportato in vita sul campo. Successivamente, il classe 1992 non ha più potuto giocare con l’Inter per motivi clinici, in quanto l’Italia non è possibile scendere in campo con un defibrilaltore sottocutaneo.

A gennaio, il Brentford ha offerto al centrocampista un contratto di sei mesi e lui ha dato il meglio di sé, segnando una volta e realizzando quattro assist in 10 partite di campionato per aiutare i Bees ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Eriksen ha anche creato 26 occasioni dal suo debutto al Brentford a febbraio, con solo Son Heung-min (27), Martin Odegaard (33) e Kevin De Bruyne (37) che hanno fatto meglio

Le speculazioni sul futuro di Eriksen, il cui contratto scadrà a giugno, sono sempre più frequenti, con United e Spurs in prima linea. Eriksen ha dichiarato di sognare di giocare di nuovo in Champions League e, nonostante Thomas Frank abbia sottolineato il suo desiderio di trattenerlo al Brentford, la stella danese non ha ancora preso una decisione.

“Non so cosa mi riservi il futuro”, ha dichiarato a BBC Sport. “Sarà una decisione dal punto di vista sportivo, ma anche familiare, per decidere dove andare”.

Alla domanda se la permanenza al Brentford rimane un’opzione, ha risposto: “Lo sono, lo sono sicuramente. Non ho ancora deciso al 100% dove andare. Ho un’idea, ma non so cosa succederà. Ma il Brentford è sicuramente nella categoria dei club dove potrei essere a luglio”.

Eriksen ha anche ribadito la sua speranza di competere per i trofei ai massimi livelli con chiunque decida di ingaggiarlo.

“Ho sempre voluto vincere trofei. Sono sempre competitivo, voglio sempre essere la migliore versione possibile in ogni modo, giocando al massimo livello possibile”, ha aggiunto.

Alla fine ci vuole tempo e cambia anche la prospettiva se succede una cosa del genere e come reagisce la mia famiglia”.

“La sensazione di stare con la mia famiglia è più importante, non che prima non lo fosse, ma ti rendi conto: ‘Oh, questa è una cosa a cui tengo ancora di più”.

OMNISPORT