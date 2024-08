Eriksson racconta tutti i suoi amori ad Amazon e aspetta la morte col sorriso

L'ex allenatore svedese protagonista di un documentario sulla sua vita in confessa i tanti flirt avuti, fino a quello attuale con Yaniseth Alcine

Pur avendo vinto tanto in carriera, scudetti e coppe in diversi paesi e diversi club, Sven Goran Eriksson “vanta” più donne che trofei nei suoi 76 anni di vita. L’ex allenatore svedese ha deciso di raccontare tutti i suoi flirt in un documentario che verrà trasmesso la settimana prossima da Amazon Prime.

La confessione di Eriksson ad Amazon Prime

Sven-Goran Eriksson, malato di cancro allo stato terminale, ha rivelato tutto sulla sua sorprendente vita sessuale, compreso il tradimento alla sua compagna di lunga data Nancy Dell’Ollio con Ulrika Jonsson e con la segretaria della FA Faria Alam. Ma al programma rivela di non aver commesso alcun reato e che “il sesso è una delle cose belle della vita per tutti noi”.

Nel documentario di 107 minuti, Faria, ora 58enne, racconta: “Gli anni Duemila erano proprio questo, erano cattivi. Potevi fare così tante cose. Sarò sincera, ero una bellissima ragazza e attiravo molta attenzione”. Eriksson le ha dato l’ok per parlare: “Ha detto: ‘Racconta la tua storia, vai e racconta loro tutto. Guadagnare un po’ di soldi, perché no?’”. L’anno scorso le telecamere di Amazon Prime hanno avuto accesso a Sven e alla sua famiglia mentre combatteva contro il cancro al pancreas nella sua casa in Svezia.

La storia di Sven con Nancy Dell’Olio

Il primo ct straniero dell’Inghilterra ha parlato apertamente delle donne della sua vita. L’avvocato italiano Nancy, 62 anni, che ha trascorso nove anni con Sven, ammette di averlo quasi lasciato dopo la sua avventura con la collega svedese Ulrika. Ma il suo avvocato le consigliò di dargli un’altra possibilità. Nel documentario, Sven ammette anche che la vita poteva essere interessante con la focosa Nancy: “Mi è piaciuta molto. Era una signora dell’alta borghesia romana. Le piaceva uscire con le persone importanti. Ma non si cambiano le persone a una certa età. Non c’era sempre pace in casa mia”. Nancy aggiunge: “La prima impressione che ho avuto di Sven è che le persone al potere hanno sempre un sex appeal extra. Mi sono innamorata. Non era qualcosa che stavo cercando. Ero sposata e ho lasciato mio marito per iniziare il mio viaggio con Sven. Eravamo Sven e Nancy fin dal primo appuntamento. Sono stata la first lady del calcio inglese e non ce ne sarebbe mai stata un’altra dopo di me”.

Ma quando nell’aprile 2002 si diffuse la notizia della relazione di Sven con Ulrika, Nancy si sentì umiliata. Sven, allenatore dell’Inghilterra dal 2001 al 2006, racconta di aver ricevuto una telefonata dall’agente di football Athole Still che gli consigliava di non lasciare che Nancy leggesse i giornali. Ricorda di aver detto a Still: “È troppo tardi, fuori ci sono già 100 fotografi”. Sven aggiunge: “Il sesso è una delle cose belle della vita per tutti noi. Probabilmente sono stato stupido ma penso di non aver fatto nulla di criminale. Non ho davvero disturbato nessuno. Lei non era sposata, io non ero sposato. Non ho davvero disturbato nessuno”

Ma ammette di aver avuto paura che Nancy lo avrebbe lasciato. Nancy confessa: “La stupidità di Sven. Dopo il primo scandalo volevo lasciarlo. Non volevo ammettere a me stessa che c’era la possibilità di aver commesso un errore. Che avevo lasciato tutto per lui. I miei avvocati hanno detto di dargli un’altra possibilità”

Dove vive oggi Eriksson

Oggi Eriksson vive con la sua ultima partner, l’ex ballerina Yaniseth Alcides, conosciuta quando lavorava come allenatore in Messico, che dice: “Cerco di essere tranquilla per lui perché sta facendo una grande fatica. Quest’anno abbiamo compiuto 15 anni insieme. E spero che staremo insieme per molti altri anni. Non perderò questa speranza”. Vivono nella casa sconnessa di Sven affacciata sul lago Fryken vicino a Sunne, nel Värmland, dove è cresciuto il figlio dell’autista dell’autobus e dove ha iniziato la sua carriera calcistica per il club locale Torsby. Sven dice: “È un posto bellissimo. Mi rende calmo, sotto la montagna dove è cresciuto mio padre. Il cancro di Sven è stato individuato dopo un collasso a casa sua e, nonostante le cure, è terminale. Dice: “Chiunque abbia detto ‘la vita è troppo breve’ ha ragione. Ho avuto una bella vita, forse troppo. Devi pagare per questo. Penso che tutti abbiamo paura del giorno in cui tutto finirà, quando morirai. Devi imparare ad accettarlo per quello che è. Se tutto va bene, alla fine la gente dirà: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto ciò che poteva fare. Non siate dispiaciuti, sorridete.”