Eriksson riparte dalla Grecia: vicino l'accordo con l'SFK Pierikos

La lunga carriera in panchina di Sven Goran Eriksson potrebbe presto conoscere un nuovo capitolo. Il tecnico svedese, fermo dal gennaio 2019 dopo aver chiuso la sua esperienza con la Nazionale delle Filippine, ha ancora grandi motivazioni e presto potrebbe tornare in sella.

Secondo quanto riporta ‘SportExpressen’, l’ex mister della Lazio è ad un passo dall’ SFK Pierikos. Si tratta di un club della Serie B greca, che ha l’obiettivo di salire di categoria attraverso investimenti importanti. In questo senso è partito il corteggiamento ad Eriksson, che nel suo curriculum vanta trofei in serie conquistati sulle panchine di Goteborg, Roma, Benfica, Sampdoria e Lazio.

In questi giorni sono in programma gli ultimi incontri tra le parti, con il mister svedese che cercherà di capire se ci sono i presupposti giusti per ripartire da un club della seconda serie greca. Una società che ha conquistato la promozione lo scorso anno e che vuole continuare la sua scalata delle gerarchie del calcio ellenico.

Per Eriksson può essere un’occasione di riscatto, dopo una serie di esperienze lontane dal grande calcio che non sono certo da annoverare tra le più grandi imprese della sua carriera (di cui invece fa parte lo scudetto conquistato con la Lazio nella stagione 1999/00). L’ultima delle quali con la nazionale delle Filppine.

OMNISPORT | 24-07-2021 14:05