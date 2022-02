Etoile de Bessèges, tappa e maglia per Mads Pedersen

02-02-2022 17:22

Parla danese la prima frazione dell’Etoile de Bessèges. A conquistare la tappa (e la vetta della generale) della corsa a tappe francese sul classico arrivo di Bellegarde è stato infatti Mads Pedersen, bravo sullo strappo conclusivo a distanziare quel tanto che bastava sia Hugo Hofstetter (2°) che Edvald Boasson Hagen (3°).

Alle spalle dei primi tre, buon quarto posto per Alberto Bettiol che, arrivando a giocarsi il successo e non facendosi sorprendere dai ventagli che hanno caratterizzato gran parte della tappa, ha confermato di esser in possesso di una condizione più che discreta.

Per il toscano della EF l’appuntamento con la vittoria è dunque rimandato alle prossime frazioni quando anche Filippo Ganna (oggi buon 7° al traguardo) cercherà di ottenere il primo sigillo del 2022.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica dopo la prima tappa.

1. Mad Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) – 3:32:44

2. Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:01

3. Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) a 0:01

4. Alberto Bettiol (ITA/EF-EasyPost) a 0:01

5. Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) a 0:01

6. Christopher Lawless (GBR/TotalEnergies) a 0:04

7. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadier) a 0:07

8. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) a 0:07

9. Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) a 0:07

10. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 0:11

Classifica generale

1. Mad Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) – 3:32:37

2. Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:05

3. Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) a 0:07

4. Alberto Bettiol (ITA/EF-EasyPost) a 0:11

5. Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) a 0:11

6. Christopher Lawless (GBR/TotalEnergies) a 0:14

7. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadier) a 0:17

8. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) a 0:17

9. Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) a 0:17

10. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 0:21

OMNISPORT