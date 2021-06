Euro 2020, Olanda-Austria: le probabili formazioni

Vincere per strappare il pass per gli ottavi di finale. È questo l’obiettivo di Olanda e Austria, di fronte alle ore 21 alla Johan Cruyff ArenA di Amsterdam per il secondo turno del Gruppo C.

Dopo aver smaltito l’infortunio all’inguine, il centrale difensivo di proprietà della Juventus, De Ligt, partirà dal 1′ nel match contro l’Austria. Notizia migliore non poteva esserci per De Boer, che ritrova così un tassello fondamentale del suo undici titolare.

Dall’altro lato, Foda dovrà rinunciare allo squalificato Arnautovic in attacco: il tandem offensivo sarà composto da Kalajdzic e Baumgartner, quest’ultimo in forte ballottaggio con Gregoritsch, autore di uno dei tre gol contro la Macedonia del Nord. In difesa non dovrebbero esserci problemi per il ristabilito Dragovic.

PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA (5-3-2) : Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Aké, Wijndal; F. de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst.

AUSTRIA (3-5-2) : Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic.

OMNISPORT | 17-06-2021 15:08