Euro 2024, qualificazioni: goleada Inghilterra, Francia di misura

I britannici vincono 7-0 contro la Macedonia del Nord nel girone dell'Italia, un rigore di Mbappè premia Deschamps

20-06-2023 09:16

L’Inghilterra prosegue il percorso netto nelle qualificazioni a Euro 2024. Opposta alla Macedonia del Nord, ieri sera, la squadra di Southgate ha vinto addirittura 7-0. Nel girone dell’Italia, vince pure l’Ucraina, ma di misura contro Malta e soffrendo. Successo per 1-0 della Francia contro la Grecia grazie a un tiro dal dischetto di Mbappè. Ok la Turchia, la Svizzera spreca e viene raggiunta sul 2-2 dalla Romania, il Kazakistan al comando del gruppo H.

Partiamo dal gruppo B. Allo Stade de France, Deschamps allunga sulla Grecia, battuta per 1-0 grazie a un rigore di Mbappè fatto ripetere dall’arbitro (il primo era stato parato da Vlachodimos). Per il campione del Psg è il 54esimo gol stagionale, record per un giocatore francese. Grecia in 10 dal 68′ per il rosso a Mavropanos, che già aveva causato il rigore. Ora la Francia ha 12 punti, +6 sulla Grecia, in attesa dei recuperi dell’Olanda. Nello stesso gruppo, primo punti per l’Irlanda, che supera agevolmente 3-0 Gibilterra (Johnston al 52′, Evan Ferguson al 59′ e Idah al 92′).

Nel gruppo C, quello dell’Italia, l’Ucraina vince 1-0 con Malta a Trnava. Nel primo tempo, sono gli ospiti a sfiorare il gol. Al 52′ Yarmolenko sbaglia dagli 11 metri, ma al 71′ ecco un altro rigore, trasformato da Tsygankov. Per Malta è la 13esima sconfitta consecutiva. Dilaga l’Inghilterra: 7-0 alla Macedonia del Nord. Al 290 la sblocca Kane, al 38′ raddoppia Saka, al 45′ tris di Rashford. Bis dell’esterno del’Arsenal nel recupero. A inizio ripresa, Saka firma il 5-0, al 64′ è il momento di Phillips, poi Kane trova la doppietta su rigore. Gli inglesi hanno 12 punti, l’Ucraina 6, Italia e Macedonia del Nord 3.

Nel gruppo D vince ancora l’Armenia, 2-1 in casa contro la Lettonia. Gol di Tiknizyan al 34′, pareggia Savalnjeks al 66′, al 91′ su rigore Bersegyan assicura i 3 punti ai padroni di casa. La Turchia sfrutta la superiorità numerica per avere ragione del Galles: Calhanoglu sbaglia un rigore al 64′, al 71′ gol di Nayir, bellissimo il 2-0 del gioiellino Arda Guler nel finale. Comanda l’Armenia con 6 punti, a 4 Galles e Croazia.

Nel gruppo H, goleada della Finlandia contro San Marino, 6-0 (Kamara al 16′, Kallman al 39′, Hakans al 64′, 71′ e 73′, Pukki al 76′). Terzo successo consecutivo per il Kazakistan in Irlanda del Nord grazie a un bellissimo gol di Aymbetov all’87’. Guida il gruppo con 9 punti proprio insieme alla Finlandia. A 7 punti troviamo Slovenia e Danimarca che hanno impattato sull’1-1. Gol di Sporar al 24′, pari di Hojulund al 42′.

Nel gruppo I, infine, Svizzera beffata dalla Romania. Amdouni segna al 28′ e al 41′. Il fantasista del Parma Mihaila risponde all’89’ e al 92′. Ne approfitta Israele, che sconfigge 2-1 Andorra. Shlomo apre al 42′, Albert Rosas pareggia al 52′, al 61′ il gol vittoria è di Solomon. La Bielorussia vince 2-1 con il Kosovo: decidono le reti di Morozov (73′) ed Ebong (75′). Rigore di Muriqi all’87’. In testa la Svizzera con 10 punti, Romania a 8 e Israele a 7.