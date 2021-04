EuroBasket 2022: domani i sorteggi

Domani, 29 aprile alle ore 13:00, si svolgerà presso la Verti Music Hall di Berlino, in Germania, la cerimonia del sorteggio dei gironi di EuroBasket 2022. Sarà visibile in live-streaming sui canali YouTube FIBA e Facebook FIBA e Italbasket.

Protagonista al sorteggio Roberto Brunamonti, 254 presenze e 1633 punti in Azzurro, Argento Olimpico con l’Italia nel 1980 a Mosca e vincitore di ben tre Medaglie agli Europei (Oro a Nantes 1983, Argento a Roma 1991 e Bronzo a Stoccarda 1985). Con lui anche Dirk Nowitzki e Viktor Sanikidze.

Gli Azzurri, inseriti in fascia 2, conosceranno dunque le avversarie del proprio gruppo, che si giocherà dal 1° al 9 settembre al Forum di Milano e organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Le 24 squadre qualificate sono state divise in sei fasce in base al Ranking FIBA così come segue anche se per il sorteggio le urne saranno 8. I Paesi ospitanti verranno inseriti nella prima urna, i rispettivi partner nella seconda e dalla terza all’ottava le squadre appartenenti alle fasce qui sotto riportate.

Fascia 1: Spagna, Serbia, Grecia, Francia

Fascia 2: Lituania, Russia, Italia, Repubblica Ceca

Fascia 3: Polonia, Croazia, Turchia, Slovenia

Fascia 4: Germania, Ucraina, Finlandia, Georgia

Fascia 5: Belgio, Ungheria, Israele, Gran Bretagna

Fascia 6: Bosnia-Erzegovina, Paesi Bassi, Estonia, Bulgaria

Il sorteggio non sarà “integrale”: rispettando le fasce, i Paesi ospitanti (Repubblica Ceca, Georgia, Germania e Italia) hanno stretto accordi di partnership con alcune squadre partecipanti già prima del Draw. L’Italia avrà nel girone l’Estonia, la Germania la Lituania, la Repubblica Ceca la Polonia e la Georgia la Turchia.



EuroBasket 2022 si svolgerà dal 1° al 18 settembre 2022 e la fase a gironi sarà a Colonia (Germania), Milano (Italia), Tbilisi (Georgia) e Praga (Repubblica Ceca). La Fase Finale dell’evento si disputerà nella capitale tedesca, a Berlino.

OMNISPORT | 28-04-2021 15:48