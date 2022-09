EuroBasket, Fontecchio: "Impresa indescrivibile". E arriva il retroscena sul momento chiave del match

11-09-2022 20:56

“Abbiamo fatto un’impresa indescrivibile”.

Simone Fontecchio, ai microfoni di Sky Sport, cristallizza l’impresa dell’ItalBasket. Gli azzurri, agli ottavi di finale dell’Europeo, hanno battuto 94-86 la Serbia di Nikola Jokic, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Proprio la gara del nuovo giocatore degli Utah Jazz poteva essere condizionata da quei due falli commessi al ‘pronti via’. Invece l’MVP di questa squadra metterà poi a referto 19 punti. “Tutti i ragazzi sono stati fenomenali, hanno fatto un break pazzesco nel terzo quarto. Veramente bravissimi tutti. Noi ci abbiamo sempre creduto, loro – ha evidenziato a Sky Sport – hanno provato ad andare via subito anche di 10, 11 (la Serbia è stata avanti anche di 14 punti, ndr) ma noi non abbiamo mai mollato. Siamo dalla parte più complicata del tabellone, ma andiamo a giocarcela”.

Secondo Marco Spissu, l’eroe della serata con 22 punti finali, solo “il 10% delle persone ci dava come vincitori. Oggi – ha ammesso a Sky Sport – abbiamo speso tante energie, ma per questa maglia si fa questo e altro”. Secondo il giocatore di Venezia, uno dei momenti chiave dell’incontro è stata l’espulsione del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco: “Ci ha cambiato – ha detto a Sky Sport 24 -: abbiamo difeso di più, corso in attacco. Ci ha dato la carica”. Il capitano dell’ItalBasket, Luigi Datome, ha infine rimarcato come questa sia “una serata incredibile. Avevamo davanti uno squadrone. Abbiamo avuto personalità. Abbiamo giocato davvero bene”.

Ai quarti, mercoledì (palla a 2 alle ore 17.15), gli azzurri incontreranno la Francia di Gobert e Fournier.