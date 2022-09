Eurobasket, una grande Italia stende la Croazia 81-76

07-09-2022 00:04

Reazione d’orgoglio per l’Italia del basket, che dopo la sconfitta di ieri contro l’Ucraina si regala una notte da sogno battendo la Croazia 81-76 nel big match della quarta giornata della fase a gironi dell’Europeo di basket.

Italia che in questo modo stacca il pass per i playoff di Berlino in attesa della quinta e ultima gara di questa fase, giovedì sera contro la Gran Bretagna. Parlando un momento dei singoli, Simone Fontecchio e Nik Melli assorbono le luci dei riflettori con 19 punti a testa.

Al momento dunque l’Italia torna terza nel gruppo C, con ancora la partita da giocare contro la Gran Bretagna, match molto più che alla portata degli azzurri. Tuttavia la posizione finale nel girone sarà stabilità anche dall’altra gara, ovvero Croazia-Ucraina.

I roster della partita:

Italia: Fontecchio 19, Melli 19, Polonara 6, Spissu 3, Tonut 8; Biligha, Datome 6, Mannion 4, Pajola 8, Ricci 8. N.e.: Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco.

Croazia: Bogdanovic 27, Hezonja 8, Saric 10, Smith 9, Zubac 13; Gnjidic, Matkovic 4, Mavra 3, Ramljak, Simon 2. N.e.: Perkovic, Prkacin. All.: Mulaomerovic.