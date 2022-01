Eurocup, test Buducnost per la Virtus. Scariolo: “Dovremo essere intelligenti”

31-01-2022 19:44

Quello in programma domani sera tra Virtus Bologna e Buducnost sarà un match in cui tutte e due le squadre cercheranno di rialzare la china dopo gli ultimi stop subito in Eurocup.

I felsinei arrivano dal k.o. con Ulm, mentre i montenegrini sono reduci dalla sconfitta subita per mano di Valencia e faranno di tutto per ottenere uno scalpo importante in Italia.

“Sarà uno scontro duro, contro una squadra che ci ha battuto a Podgorica, con giocatori di talento, con grande taglia e con un nuovo innesto, Kendrick Perry, capace di cambiare il corso delle partite quasi da solo” ha avvisato alla vigilia coach Scariolo.

“Sarà una sfida difficilissima, dovremo essere intelligenti nel capire che cosa possiamo fare sfruttando il tipo di roster che potremo schierare, essere intelligenti nella gestione dei falli e nel capire dove possiamo risparmiare qualcosa, per investirlo in un’altra parte di campo” ha proseguito nella sua analisi l’ex assistente dei Raptors.

“In generale dovremo cercare, sperare e contare sul fatto che tutti i nostri giocatori sani possano davvero dare il massimo di loro stessi e che i nostri tifosi possano costituire un appoggio extra nei momenti difficili della partita”.

