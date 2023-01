Eurolega, contro l'Olympiacos Messina festeggia le 500 panchine

05-01-2023 19:38

Domani Ettore Messina siederà per la 500^ occasione su una panchina di Eurolega (dove la sua principale di vittorie sfiora il 69%): debuttò ben 32 anni fa a Larnaca con la Virtus Bologna (109-88). Sarà la gara numero 422 con il format attuale, tra Virtus Bologna, CSKA Mosca, Real Madrid e Olimpia Milano appunto: le 38 presenze nella seconda manifestazione continentale europea consentono già al tecnico catanese di valicare quota 500.

L’emozione dell’importante traguardo statitstico cede però il passo all’analisi della difficile trasferta al Pireo: “Arriviamo da tre vittorie importanti, ma dovremo alzare il livello del gioco in Grecia; la squadra di coach Bartzokas è molto organizzata e fa della difesa il suo punto di forza” sintetizza ai canali ufficiali dell’Olimpia, che ha battuto in sequenza Stella Rossa, AS Monaco e Valencia e che ha un ruolino di 6 vittorie e 10 sconfitte.

Predica attenzione anche Kyle Hines, perché l’Olympiacos ha appena travolto il Panathinaikos e sul parquet amico rifilato sonori ceffoni sia alla Virtus Bologna (+46) che al Fenerbahce (+27): “Sono una squadra dura, che bene o male da inizio anno ha mantenuto un certo livello di gioco; sa muovere la palla e davanti al suo pubblico si carica a mille. Dovremo dare il massimo, nelle ultime due settimane abbiamo giocato una buona pallacanestro. Per vincere domani ci deve essere un livello di gioco elevato, sia in difesa sia in attacco”.