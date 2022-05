Eurolega: il Real batte il Barcellona e va in finale con l'Efes

19-05-2022 23:32

Nella seconda semifinale della Final Four di Eurolega disputata alla Stark Arena di Belgrado, il derby spagnolo, che può essere sia cestistico sia calcistico, l’ha vinto il Real Madrid, che ha battuto per 86-83 il Barcellona tornando così in finale a quattro anni dal trionfo del 2018, il suo decimo nella più importante competizione continentale.

La partita nel secondo quarto, dopo il primo terminato sul 19-19, sembrava indirizzata in favore dei blaugrana, che sono giunti all’intervallo lungo avanti per 45-34. Ma i blancos hanno completamente ribaltato la situazione nel terzo quarto, chiudendolo sul 60-56 dopo un parziale di 10-0.

Nell’ultimo quarto, dopo essere stato sul 66-73, è tornato sul 75-75 in meno di due minuti a 2’45” dalla fine. Poi, dopo un 1 su 2 dalla lunetta di Sergio Llull, Guerschon Yabusele ha preso il rimbalzo offensivo, il suo ottavo totale della partita, subendo fallo, anche lui ha fatto 1 su 2 ai liberi ma con soli 2 secondi da giocare Nikola Mirotic ha fallito la tripla del pareggio.

Mirotic ha chiuso con 26 inutili punti più 12 rimbalzi e 5 assist, Yabusele e Fabien Causeur ne hanno segnati 18 a testa per il Real che ora affronterà l’Anadolu Efes Istanbul campione in carica sabato, mentre il Barcellona dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto con l’Olympiakos Pireo.

