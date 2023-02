Eurolega, l'Olimpia Milano vince ancora: ko il Panathinaikos

Nona vittoria stagionale in Europa, la terza di fila, per la squadra di Messina. Aumentano le speranze di rimonta playoff.

23-02-2023 22:34

Dopo quelle su Baskonia e Stella Rossa, è arrivata la terza vittoria consecutiva in questa Eurolega per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina. Ancora tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago, i campioni d’Italia in carica si sono imposti per 78-76 sui greci del Panathinaikos.

Una sfida sempre sul filo dell’equilibrio fra le due squadre che non occupano le zone altissime della classifica di Eurolega. I greci hanno chiuso in leggero vantaggio il primo quarto, 21-20. Ma poi nel secondo parziale l’Olimpia ha allungato un pochino fino a perdere qualcosa prima dell’intervallo lungo e andare a riposo sul 40-39.

Equilibrio confermato anche nella ripresa dove Milano ha sempre cercato di creare un divario con il Panathinaikos, senza riuscirci più di tanto. 64-60 per l’Olimpia alla fine del terzo quarto, poi nell’ultimo i greci hanno recuperato sei punti fino al 76 pari. Decisivi nel finale i due tiri liberi segnati da Nicolò Melli: 78-76 per Milano.

Nona vittoria, dunque, in questa Eurolega per l’Olimpia, in cui il migliore è stato Brandon Davies con 16 punti. Ora l’ottavo e ultimo posto valido per i playoff è distante quattro partite. Con un filotto Milano potrebbe rientrare del tutto in corsa. Sconfitta numero 17 per il Panathinaikos, nonostante i 21 punti di Derrick Williams, fermo al penultimo posto.