Eurolega, la Virtus Bologna supera il Maccabi 78-73

16-12-2022 23:08

Nella quattordicesima giornata dell’Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna ha la meglio sul Maccabi Playtika Tel Aviv col punteggio di 78-73. Bologna che trova la seconda vittoria in due giorni dopo il successo precedente sull’ALBA Berlin ultima in classifica. Sesta vittoria in Eurolega per la Virtus, con un record di 6-8.

Bellissimo, prima della gara, l’applauso della Segafredo Arena in memoria di Sinisa Mihajlovic, calciatore e allenatore di calcio serbo, deceduto oggi dopo una battaglia di tre anni contro la leucemia.

Israeliani che, dopo aver battuto l’Olimpia Milano, non trovano la doppietta in Italia, sconfitti da un’ottima difesa impostata da coach Sergio Scariolo e dall’ottima percentuale da tre.

I roster di Bologna e Maccabi:

Segafredo Virtus Bologna – Maccabi Playtika Tel Aviv 78-73

Virtus Bologna: Cordinier 7, Mannion ne, Belinelli ne, Pajola 5, Bako 5, Jaiteh 7, Lundberg 6, Shengelia 12, Hackett 15, Camara ne, Weems 5, Teodosic 15. All. Scariolo.

Maccabi Tel Aviv: Adams 9, Brown 18, Martin 6, Menco, Sorkin 7, DiBartolomeo 3, Hilliard 2, Cohen 7, Hollins, Nebo 11, Ziv, Colson 10. All. Kattash.