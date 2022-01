Eurolega: l’Olimpia cerca la quarta in fila, Messina: “Difesa e circolazione essenziali”

31-01-2022 19:28

L’Olimpia Milano non vuole fermare la propria marcia vincente in Eurolega e domani sera, contro la Stella Rossa, andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva nella competizione.

Senza Shavon Shields, Dinos Mitoglou, Jerian Grant e Trey Kell (infortunatosi nell’ultimo atch di campionato vinto contro la Fortitudo), la compagine targata Armani dovrà stare attenta a non abbassare la guardia e sottovalutare una squadra che viene dal successo contro l’Olympiakos e cercherà in ogni modo di agganciare il treno playoff da qui al termine della regular season.

“Quella di Belgrado sarà una partita complessa contro una squadra che gioca una difesa pressante e molto atletica, ovviamente sostenuta dal calore della tifoseria in un impianto pieno, situazione alla quale tra l’altro siamo disabituati” ha affermato in sede di presentazione coach Ettore Messina.

“Sarà una gara difficile, nella quale saranno essenziali la circolazione di palla e una difesa che dovrà essere molto solida”.

Sull’attenzione con cui affrontare la gara ha parlato anche Devon Hall, conscio di come lui e compagni non dovranno farsi intimorire dall’ambiente circostante.

“Sarà una partita molto dura, la Stella Rossa è reduce da una grande vittoria ad Atene che dimostra quanto sia in condizione attualmente, inoltre ha un gran fattore campo. Noi dovremo essere bravi ad andare in campo e far sentire subito la nostra presenza difensiva, imponendo il nostro gioco” ha detto il numero 22 biancorosso, deciso ad agguantare la stessa vittoria esterna in stagione e allungare così la striscia vincente della propria squadra.

