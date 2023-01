Eurolega, Messina predica calma in vista di domani

25-01-2023 18:25

Una nuova serie di sconfitte ha messo di nuovo alle corde l’Olimpia Milano, che si prepara alla difficile trasferta nel Principato di Monaco, attesa da un sodalizio che tra le mura amiche ha vinto 7 esibizioni su 9, ma che le ‘Scarpette Rosse’ hanno superato sul parquet amico.

Ettore Messina prova a scuotere la squadra, senza aggiungere però pressione: “Monaco sta disputando una stagione di primo piano. Ha grandi realizzatori sul perimetro, non solo Mike James, e un altissimo livello atletico nei lunghi, soprattutto John Brown e Donta Hall. Per noi ogni partita rappresentare l’opportunità per migliorare e recuperare sicurezza nei nostri mezzi, senza ansie, ma consapevoli che a questi livelli e in trasferta le difficoltà dell’impegno sono elevate”.

Tra le stelle dell’As Monaco c’è il grande ex Mike James, che nel ’18-’19 è stato capocannoniere di EuroLeague.