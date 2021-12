Eurolega, Olimpia rimonta a metà: l’Alba Berlino si impone 81-76

03-12-2021 22:58

Continua il momento decisamente poco felice in Eurolega per l’Olimpia Milano che a Berlino, contro l’Alba, incassa la quarta sconfitta consecutiva cedendo il passo ai tedeschi per 81-76.

Più intensi e coesi a rimbalzo, i padroni di casa danno un primo strappo alla gara nella seconda metà del secondo quarto quando, spinti dai canestri di Da Silva e Thiemann, allungano con un break di 10-2 arrivando a toccare i 9 punti di margine.

L’Armani Exchange però, andata al riposo sotto 43-33, reagisce in avvio di ripresa con un 5-0 ma poco dopo vede nuovamente i tedeschi allontanarsi per via del parziale di 13-3 innescato dall’incandescente Eriksson.

È qui, toccato il fondo sul -17, che l’Olimpia tira fuori tutto il proprio orgoglio e, aggrappandosi nelle due metà campo alle larghe spalle di Hines, rimonta di rabbia fino al -1.

Sul più bello tuttavia, gli ultimi possessi tornano ad arridere ai gialloblù i quali, dopo aver sudato parecchio nel finale, col canestro decisivo di Lammers possono esultare per la loro quinta vittoria nella competizione, la seconda consecutiva dopo quella col Maccabi.

Per i biancorossi invece, il quarto k.o. filato coincide col soprasso in classifica dell’Olympiacos e con l’aggancio al quarto posto da parte del CSKA, vittorioso 97-77 contro il Panathinaikos.

Di seguito il tabellino del match.

ALBA BERLINO-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 81-76 (19-15, 24-18, 24-23, 14-20)

Alba Berlino: Lo 12, Da Silva 4, Smith 0, Delow 0, Eriksson 21, Olinde 6, Oumadje 8, Thiemann 8, Sika 9, Blatt 3, Zoosman 6, Lammers 4. Coach Gonzalez.

Olimpia Milano: Melli 8, Grant 0, Rodriguez 8, Ricci 6, Biligha 0, Hall 7, Delaney 12, Daniels ne, Shields 9, Hines 10, Bentil 8, Datome 8. Coach Messina.

