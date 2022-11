Eurolega, squalifica per Teodosic

30-11-2022 12:21

Non arrivano buone nuove per la Virtus Bologna. In Europa il club di Sergio Scariolo dovrà fare a meno di Milos Teodosic per le prossime due gare di Eurolega.

Il serbo è stato infatti squalificato per due turni a seguito dell’espulsione nel match contro l’Efes Istanbul di Venerdì prossimo. Ora le V Nere hanno due giorni per fare reclamo ma difficilmente il playmaker sarà disponibile per la partita di venerdì a Belgrado contro la Stella Rossa e per il match del venerdì successivo al Pireo contro l’Olympiacos.