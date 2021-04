Eurolega, tutti i risultati

L’Olimpia perde ad Atene con i playoff già in tasca mentre a Monaco, a fatica il Bayern per un solo punto ha la meglio sullo Zalgiris Kaunas e si qualifica per la prima volta nella storia ai playoff di EuroLeague.

Ai supplementari si va anche nel match tra Kirolbet Baskonia e Anadolu Efes, con gli ospiti che riescono a otterene la vittoria solo dopo un tempo supplementare per 101-111.

La Stella Rossa vince invece contro il Maccabi.

Panathinaikos – Armani Exchange 86-83

Bayern Monaco – Zalgiris Kaunas 71-70

Kirolbet Baskonia e Anadolu Efes 101 -111

Crvena Zvezda Belgrade-Maccabi Tel Aviv 76-64

OMNISPORT | 01-04-2021 23:05