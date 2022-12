Eurolega, una super Virtus Bologna batte il Fenerbahçe

30-12-2022 23:21

Termina nel migliore dei modi il 2022 della Virtus Bologna. Davanti al pubblico amico della Segafredo Arena è infatti arrivata una straordinaria vittoria nei confronti del Fenerbahçe, nel match valido per il 16° turno della regular season di Eurolega. 92-88 il punteggio finale per la squadra di Coach Sergio Scariolo.

Una gara molto difficile comunque per Bologna, senza gli infortunati Ojeleye, Cordinier e Hackett. Molto bene due giocatori finora poco utilizzati in Europa come Nico Mannion con 13 punti e soprattutto Marco Belinelli, che chiude a quota 18. Bene anche i dieci assist di Alessandro Pajola, sofferente però a una spalla.

All’intervallo lungo la sfida si è chiusa sul 46 pari. Equilbrio fino agli ultimi minuti come la parità a 76 a cinque minuti dalla fine. Quindi il parziale di 10-0 della Virtus, con 14 dei 18 punti di Belinelli fatti nell’ultimo periodo. Importanti anche i 14 punti di Jaiteh e i 13 di Shengeila per il 92-88 finale.

Top scorer della gara però Motley del Fenerbahçe con 26 punti. 12 a testa per Calathes e Wilbekin. Il successo sui turchi è il settimo in questa Eurolega per la Virtus Bologna, che resta così davanti all’Olimpia Milano ed è a una sola vittoria di distanza dalla zona playoff.