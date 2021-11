Eurolega: vittoria e 1° posto per il Real, all’Efes il derby di Istanbul

25-11-2021 22:48

Continua la (quasi) inarrestabile marcia del Real Madrid in Europa. Con il netto 88-60 ai danni del Baskonia, le merengues hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva nel massimo torneo continentale, una striscia che, in attesa delle gare di Barcellona e Olimpia Milano, ha portato momentaneamente gli uomini di coach Laso in vetta alla classifica d’Eurolega.

Dopo il successo sull’Armani Exchange invece lo Zenit, interrompe ad Atene la propria serie di successi consecutivi perdendo 70-64 in casa di un Panathinaikos trascinato da Nedovic (18 punti) e ora penultimo con lo stesso record (3-9) del Fenerbahce di Achille Polonara.

La squadra dell’azzurro (autore di una prova da 8 punti e 8 rimbalzi) non è riuscita nemmeno in questo turno ad invertire l’attuale trend negativo incassando la quarta sconfitta filata nel derby di Istanbul contro l’Efes, bravo con un ultimo quarto da 33-17 a ribaltare una partita che dopo tre quarti sembrava già chiusa.

Come l’Anadolu, trionfa in rimonta anche il CSKA: andato all’intervallo sotto di nove lunghezze contro il Bayern di Trinchieri, la formazione moscovita si è aggrappata a Clyburn (17 punti) e Shengeila (12) e appropriandosi dell’inerzia della gara è andata alla fine ad imporsi di misura 77-74.

Successo risicato infine anche per l’Alba Berlino, giustiziera 91-86 di un Maccabi a cui non sono bastati i 22 e 5 assist di Wilbekin e i 17 di Zicic: per i tedeschi si tratta della prima vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

