Europe nuovo, Detti solo 4° nei 400 SL: "Sono deluso"

Dalla vasca della Duna Arena di Budpaest (Ungheria), sede degli Europei 2021 di nuoto, arriva una grandissima delusione per Gabriele Detti. Nella Finale dei 400 stile libero uomini, Detti non riesce ad andare oltre il quarto posto, con un crono di 3’46″07, lontanissimo dai suoi assoluti. Da considerare, comunque, come il nuotatori sia in fase di carico in allenamento, e dunque normale che non possa essere ancora al top della forma.

A vincere è stato il russo Martin Malyutin, aggiudicarsi l’oro in 3’44″18, precedendo l’austriaco Felix Auböck (3’44″63) e il lituano Danas Rapsys (3’45″39). Detti dunque quarto, De Tullio ha terminato quinto in 3’46″36. Entrambi gli azzurri non hanno avuto quel cambio di passo necessario per fare la differenza e quindi entrare nella top-3. Il loro passaggio a metà gara, rispettivamente di 1’52″65 e di 1’52″50.

Ai microfoni della Rai, il livornese ha espresso tutta la propria insoddisfazione:

“Non stavo bene come stamattina, ma ci sta, il periodo è di carico, quindi va bene. Non pensavo di venire qui e di fare 3’41”, ma pensavo di fare meglio. Purtroppo il carico porta a questo. Manca un po’ di passo, ora pensiamo alla prossima gara. Sono deluso perché comunque ci tenevo e pensavo di andare più forte, inutile piangersi addosso. Ci vediamo sugli 800”.

OMNISPORT | 17-05-2021 19:18