Europei 2022: Filippo Ganna al via della prova in linea

10-08-2022 13:46

Serpeggiava già da tempo una sorta di dubbio sulla specialità in cui avrebbe dovuto cimentarsi Filippo Ganna nei campionati europei di ciclismo a Monaco di Baviera.

Dubbio risolto. Il vice campione continentale in carica della cronometro, prenderà il via solamente per quanto riguarda la prova in linea di domenica 14 agosto. Filippo Ganna che aveva conquistato l’argento in quel di Trento nel 2021, infatti, non disputerà la gara nella disciplina prediletta, quella contro le lancette, della quale è due volte campione del mondo in carica.

Nonostante questo però, l’Italia potrà contare comunque su due alfieri di gran qualità come Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. L’azzurro ovviamente punta tutto sui Mondiali in Australia, a Wollongong, dove va a caccia di uno storico tris iridato (da segnalare anche l’assenza di Wout van Aert, il rivale numero uno).

Nel frattempo però potrà provare a giocare le proprie carte nella gara in linea, mettendosi ovviamente al servizio dei compagni. Questo il commento del commissario tecnico azzurro Daniele Bennati: “Era un mio desiderio averlo in squadra e lui si è dimostrato molto contento di far parte del gruppo anche in vista di una possibile convocazione per il Mondiale. Lui può fare di tutto: un’azione da lontano ma anche, grazie al suo motore, tenere i velocisti fuori dai guai“.